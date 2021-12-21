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Gündem Dolar kurundaki düşüşün ardından Fahrettin Altun'dan mesaj
Gündem

Dolar kurundaki düşüşün ardından Fahrettin Altun'dan mesaj

Dolar kurunda yaşanan düşüşün ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,

Yeniakit Publisher
2021-12-21 00:36:00 -
Dolar kurundaki düşüşün ardından Fahrettin Altun'dan mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dolar kurunda yaşanan düşüşün ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunarak, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirtti. Erdoğan "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaları dolar ve altında düşüşe neden oldu. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dolar kurunda yaşanan düşüşün ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun'un paylaşımı şu şekilde:

 

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