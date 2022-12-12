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Ekonomi 'Dolar kuru yükselmeli' baskısına Nurettin Nebati'den flaş çıkış
Ekonomi

'Dolar kuru yükselmeli' baskısına Nurettin Nebati'den flaş çıkış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret, dolar kuru ve enflasyon rakamlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Nebati, ihracatçılar 'dolar kurunu artırın' çıkışına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 09:27:00 -
'Dolar kuru yükselmeli' baskısına Nurettin Nebati'den flaş çıkış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret, dolar kuru ve enflasyon rakamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, ihracatçıların dolar dolar kuru ile ilgili şikayetlerine ise "Dövizdeki artışlar benim enflasyon planımı bozar." dedi.

Ekonomi gazetesine kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda baz etkisiyle yaşanacak gerilemenin mayıs sonuna kadar süreceği, yaz rahatlığı ile birlikte ise gıdada negatif oranların görülebileceği görüşünü dile getirdi. Nebati, “2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı ve 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz” diye konuştu.

Enflasyon

Vatandaş enflasyonda “baz etkisi”ne değil, cebine bakar. Matematiksel düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak.

-Enflasyon aralık ayından itibaren düşmeye başlayacak…

-2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı, 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz.

- Örneğin iplik fiyatları çok geriledi. Pamuk fiyatı geçen yılın altına indi. Genelde emtia fiyatlarının inmesi, enflasyonun bir anlamda ithal yoluyla gelen tarafını ortadan kaldıracak.

Dolar kuru

(İhracatçılar) döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar.

Konut sorunu

Konut sektörünü canlandırmaya dönük “gerçek mortgage” hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak.

-Sektör temsilcileri ile konuştuk. Tabi, onların beklentileri konut kredisi faizinin yüzde 0.65-0.99 düzeyine inmesi.

-Bu modelde kredi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Örneğin 10 milyon liranın altındaki konuta uygulanacak faiz, üstündekine göre daha düşük olacak. Yani, kademeli bir model olacak.

Asgari ücret

Asgari ücretliye, memura, emekliye ne verilse haklarıdır. Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur.

Döviz rezervi

 Net döviz rezervimiz 25 milyar dolar. Rusya’dan döviz ufak ufak geliyor. Gelen turist bankalarımızda hesap açıyor. Bu bizim için çok iyi.

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