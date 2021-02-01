Dolar kuru sert çakıldı!

Dolar bugün adeta dip yaptı. Güne 7.31 lira seviyesinde başlayan dolar kuru an itibariyle 7.17 seviyesini gördü. Dolar böylece haftanın ilk gününde Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1’e yakın değer kazanmış oldu. Peki doların geleceği ne olacak? Düşüş sürecek mi? 7'in altına inecek mi? Yabancı bankalar kısa vadede dolar tahminlerini revize etti.

Dolardaki düşüşün nedenleri

Dolar kuru, geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın mesajlarıyla gerilerken, yeni hafta da ise düşüşünü hızlandırdı. Güne 7.31 lira seviyesinden giriş yapan dolar kuru, 7.17 seviyesini görerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar/TL en son 7 Ağustos 2020 tarihinde 7.12 lira seviyesini görmüştü.

Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk enflasyon raporu sunumunda verdiği mesajlar ve "enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı.

Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın mesajlarıyla gerileyen dolar, yeni haftaya da düşüşle başladı. Güne 7.31 lira seviyesinden giriş yapan dolar kuru, 7.17 seviyesini görerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL en son 7 Ağustos tarihinde 7.12 lira seviyesini görmüştü.

Sıkı duruş sürecek mesajı doları baskılıyor

Ağbal'ın piyasalara verdiği net mesajlar, özellik yüzde 5 enflasyon hedefi yakalanana kadar, faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bune ek olarak 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekiyor.

Enflasyon tahmininin değişmemesi öngörülebilirliği artırdı

2021 yıl sonu enflasyon tahminin aynı seviyede tutulması, Merkez Bankası'nın tahminleri konusunda öngörülebirliğini artırırken, sıkı para politikasının devam edeceği durumu, TL'in diğer gelişen ülke paralarına göre daha güçlü duruş sergilemesine neden oluyor.

Bu hafta yurt içinde gözler enflasyon verisinde olacak

Yeni haftada yurt içinde piyasaların gözü enflasyon verisinde olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,48) göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.