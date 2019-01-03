Dolar kuru gece saatlerinde 5.88'i gördü! Peki dolar neden yükseliyor?
Gece saatlerinde 5.88'i gören Dolar/TL kuru Japon yeni kaynaklı şokun ardından perşembe gününe 5.46 seviyesinde başladı. Kur beklentilerin altında gelen enflasyon sonrasında 5.47'ye çıktıktan sonra 5.43 seviyelerine geri döndü.03 Ocak 2019 Perşembe 13:31
Dolar kuru, gece yarısından sonra sığ piyasada sert bir yükselişle 5.88'leri gördü. Japonya piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu hacimsiz piyasada saat 02.00 sularında 5.8788'i test eden kur daha sonra 5.52 TL seviyelerinde dengelendi.
ENFLASYONA NE TEPKİ VERDİ?
Japon yeni kaynaklı şokun ardından bugüne 5.46 seviyesinde başlayan kur beklentilerin altında gelen enflasyon sonrasında 5.47'ye çıktıktan sonra 5.43 seviyelerine geri döndü
YORUM YAZ