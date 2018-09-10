Dolar kuru! Dolar euro haftanın ilk iş gününe nasıl başladı?
10 Eylül Pazartesi haftanın ilk iş günü piyasalar güne nasıl başladı? Dolar, Euro’da son durum. Dolar fiyatı ne? İşte dolar ve Euro fiyatı10 Eylül 2018 Pazartesi 08:16
10 Eylül Pazartesi haftanın ilk iş günü piyasalar güne nasıl başladı? Dolar, Euro’da son durum. Dolar fiyatı ne? İşte dolar ve Euro fiyatı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.Cuma günü 6,57 seviyelerinde kapatan dolar 6,41 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,40 TL’de yer alıyor.
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