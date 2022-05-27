Dolar kuru canlı: Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 27 Mayıs 2022 güncel dolar kuru... Dolar/TL

Merkez Bankası mayıs ayı faiz toplantısını gerçekleştirdi. Dolar kuru başta olmak üzere euro ve altın piyasasının da gözü kulağı TCMB’nin faiz kararındaydı. Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin faizi bundan önce 4 toplantıda yaptığı gibi faizi sabit tuttu. TCMB mayıs ayı faizi 14’te sabit tuttu. Faiz kararının açıklanmasından sonra dolar kuru, yatırımcı tarafından bir hayli merak edilir oldu. Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL? soruları da yine vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar bugün alış satış fiyatı nedir? İŞte 27 Mayıs 2022 Cuma dolar fiyatları.