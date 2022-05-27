Dolar kuru canlı: Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 27 Mayıs 2022 güncel dolar kuru... Dolar/TL
Merkez Bankası mayıs ayı faiz toplantısını gerçekleştirdi. Dolar kuru başta olmak üzere euro ve altın piyasasının da gözü kulağı TCMB’nin faiz kararındaydı. Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin faizi bundan önce 4 toplantıda yaptığı gibi faizi sabit tuttu. TCMB mayıs ayı faizi 14’te sabit tuttu. Faiz kararının açıklanmasından sonra dolar kuru, yatırımcı tarafından bir hayli merak edilir oldu. Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL? soruları da yine vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar bugün alış satış fiyatı nedir? İŞte 27 Mayıs 2022 Cuma dolar fiyatları.
Dolar anlık fiyatı yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Fed’in 50 baz faiz artırımına gitmesinden sonra dolar kuru ve altın fiyatları bir hayli hareketlendi. Dolar 6 ayın en yüksek seviyelerine çıkarak 16 TL psikolojik sınırı aştı. Fed’in faiz kararının ardından gözler bu kez TCMB’nin mayıs ayı faiz kararındaydı. Merkez Bankası dün yaptığı toplantıda mayıs ayında da faizi 14’te sabit tuttu. Faiz kararında sonra birçok insan anlık dolar kuru ve güncel dolar kuru konularını araştırıyor. Dolar kuru piyasalarda kaçtan alıp satıldığı merak edilirken. kurlarda yaşanan değişim sonrası euro ve sterlin fiyatları da anlık olarak sorgulanıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro ve sterlin kaç TL? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma güncel döviz kurları…
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar alış fiyatı 16,3425 TL,
Dolar satış fiyatı 16,3465 TL
Euro ne kadar?
Euro alış fiyatı 17,5496 TL,
Euro satış fiyatı 17,6384 TL