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Ekonomi Dolar kuru bugün ne kadar? Euro ne kadar serbest piyasada güncel döviz fiyatları (30.07.2022)
Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar? Euro ne kadar serbest piyasada güncel döviz fiyatları (30.07.2022)

Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ile büyüme rakamlarının ardından döviz fiyatları ile altın fiyatları merak ediliyor. ABD’nin resesyona gitmesi, Avrupa Merkez Bankasının 11 yıl sonra faiz artırımını tercih etmesi, TCMB ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmesi doların yönünü bulmasında etkili olmakta. Dolar her ne kadar euro ile arasını açsa da dolar kuru son günlerde bir hayli yükseldi. Anlık dolar kuru fiyatlarını merak eden yatırımcılar dolar bugün ne kadar? Dolar yükseldi mi, düştü mü? Fed faiz kararı sonrası dolarda son durum ne? Bugün dolar güncel fiyatı kaç TL? sorularına cevap aramakta. İşte 30 Temmuz 2022 canlı dolar kuru fiyatları.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 11:41:00 - 2022-07-30 11:42:43
Dolar kuru bugün ne kadar? Euro ne kadar serbest piyasada güncel döviz fiyatları (30.07.2022)

Dolar ve euro açıklanan enflasyon rakamları sonrası yönünü yine zirvelere çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası Fed, merakla beklenen politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkardı. Son 40 yılın en yüksek enflasyon ve faiz oranlarıyla karşı karşıya olan ülke ekonomisinde, büyüme oranlarında da iki çeyrekte de daralmaya gidilirken resesyon yaşandı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltildiğini açıkladı. Tüm bu veriler döviz fiyatlarını oldukça etkilemekte.  

Dolar ne kadar? 

Dolar kuru bugün ne kadar? Fed'in faiz kararı öncesi 17,85 civarında bulunan dolar 17,91 bandında hareket ediyor. Dolar gece yarısı 17,9150 ile 20 Aralık'tan bu yana en yüksek sınıra çıktı. 

Euro anlık ne kadar?

Euro alış fiyatı 18,31 TL iken euro satış fiyatı 18,32 TL seviyelerinden işlem görmekte.

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