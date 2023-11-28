Dolar kuru 29 TL'ye dayandı! Dolar endeksi son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi! Yeni tahmin

Dolar endeksi, bugün 103,07’ye kadar gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Bu hafta ABD ve Euro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon verilerinin açıklanmasından önce dolarda zayıf görünümün devam ettiği görülüyor. Ay başında 107 seviyelerindeki yıllık zirveden başlayan geri geçilmeyle 103 seviyesine kadar gerileyen ABD Dolar Endeksi, Kasım ayında aylık bazda yılın en sert düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Bugün itibarıyla Kasım ayında %3,3 oranında düşüş kaydeden DXY, mevcut seviyelerde kapanış kaydederse geçen yıl Kasım ayında %5,5 oranındaki aylık düşüşten sonra en hızlı düşüşünü gerçekleştirmiş olacak.

Dolardaki zayıflama eğilimi piyasa uzmanları tarafından parasal genişlemeye hazırlık ve riskli varlıklar için daha iyi bir ortamın oluşması olarak yorumlanmaya başladı. Doların Kasım ayında yönünü aşağı çevirmesi ise piyasada Fed’in faiz artırım döngüsüne son verdiğine yönelik beklentinin artmasıyla tetiklendi. Piyasa katılımcıları, bundan sonraki süreçte Fed’in ne zaman faiz indirimine başlayacağını tartışmaya başladı. Bu yüzden bu hafta Fed üyelerinin konuşmaları ve Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın söyleyecekleri piyasa tarafından yakından takip edilecek.

TAHMİN ETTİLER! Değişiklik olacak...

Fed yetkilileri ise genel olarak son söylemlerinde faizlerin uzun bir süre yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğine yönelik görüş bildirirken enflasyon verilerini yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

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EUR/USD paritesi, dolardaki zayıflıktan primlenmeye devam ederken bugün 1,095’in üstünü test ederek Ağustos ayı seviyelerine geri döndü.

USD/JPY’de Kasım ayı ortasındaki 151,9’dan başlayan geri çekilme devam ediyor. Parite, son günlerde 148 seviyesinin altını test etmeye devam ederken daha çok 148,3 bölgesinde destek bulmaya devam ediyor.

Sterlin, bu ay dolar karşısında %3,7 değer artışıyla devam ederken 1,26 dolar bandına kadar yükseldi ve Eylül - Ekim aylarındaki kayıpların büyük bölümünü telafi etti.

Dolar/TL rekor yenilemeye devam ediyor

Türk lirası, doların küresel çapta değer kaybından bağımsız hareketine devam ederken dolar/TL paritesi, yukarı yönlü hareketinde bugün rekor seviyesini 28,93 bandına taşıdı.

Geçen hafta TCMB’nin faizleri beklentilerin üzerinde artırarak %40’a çıkardığı Perşembe günü kısa bir süre 28,52 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, ardından hızlı şekilde toparlanarak rutin yükseliş hareketine devam etti.