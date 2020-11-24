Dolar kritik seviyenin altında
Dolar, 24 Kasım 2020 Salı gününe 7.90 liralık kritik seviyenin altında, 7.89 liradan, Euro ise 9.35 liradan başladı.
Dün güne 7.66 liradan başlayan dolar/TL 7.95'e kadar yükseldi. Günü ise 7.88 liradan kapattı. Bu sert yükselişte yurtiçi döviz talebindeki artış etkili oldu.
Dolar yeni güne 7.90 liralık kritik seviyenin altında, 7.89 liradan, Euro ise 9.35 liradan başladı.
Geçen hafta Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artırımının ardından dolar/TL 7.52'ye kadar gerilemişti. Ancak kurdaki düşüş kalıcı olamadı.
Bugün piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Türkiye'de artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri beraberinde getirebileceğinden piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.