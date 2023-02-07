Dolar kaç TL? Dolar - Euro fiyatları ne kadar oldu, bakın ne? Dolar zayıflıyor: 7 Şubat Salı 2023 döviz kuru, sterlin fiyatları - 1 dolar kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, Çok sayıda vatandaş internette güncel fiyatları araştırıyor. 'Dolar ne kadar oldu? 7 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve euro kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

7 ŞUBAT SALI 2023 DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,8272 (Alış) - 18,8292 (Satış)

EURO: 20,1397 (Alış) - 20,1449 (Satış)

STERLİN: 22,4666 (Alış) - 22,5793 (Satış)

1 DOLAR = 18,82 TL

Dolar zayıflıyor!

LME'de bakır, doların ralliye ara vermesiyle arttı. Demir cevheri de Çin'de stokların artması ve zayıf dolar görünümüyle düştü

Londra'da bakır fiyatları, dolardaki yükseliş hareketinin ara vermesiyle yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır TSİ 07.10'da %0,6 artışla 8.920 dolar/tona yükselerek art arda dört günlük kaybını tersine çevirdi ve bir önceki günde gördüğü dört haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mart ayı bakır kontratı, Londra'daki gece kaybını izleyerek %0,7 düşerek 68.040 yuan/tondan işlem gördü.

Yatırımcılar Çin'in katı Covid-19 kısıtlamalarını kaldırmasının ardından ülkedeki talep toparlanmasının hızı ve ölçeğine ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirdikçe bakır fiyatları son haftalarda düşüyor.

SHFE'de nikel %2,8, kalay %3 düştü.

Demir cevheri, Çin'de stokların artması ve zayıf dolar görünümüyle düştü

Dalian ve Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de artan liman stoklarının fiyatlar üzerinde baskı oluşturması nedeniyle düşerek yaklaşık üç haftanın en düşük seviyeleri civarında seyretti.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri %1,1 düşüşle 837 yuan/tona (123,41 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'nda Mart kontratı TSİ 07.35'te %1,3 düşüşle 121,70 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, yükselen demir cevheri stokları ve çelik ürünlerinin Ay Yeni Yılı tatilinden sonra zayıflayan Çin talebini yansıttığını ve yeniden açılışın artık tüketiciyi inşaat/konut faaliyetlerinden daha fazla etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,9, sıcak haddelenmiş rulo %0,6 ve filmaşin %0,8 düştü. Paslanmaz çelik yatay seyretti.(borsagundem)