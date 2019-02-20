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Dolar için kritik tahmin: 5 TL'nin altını görebilir

Doların gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nomura Gelişen Piyasalar Direktörü Henrik Gullberg, doların 5 TL'nin altını görülebileceğini söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 20:07
Dolar için kritik tahmin: 5 TL'nin altını görebilir

Nomura Gelişen Piyasalar Direktörü Henrik Gullberg büyük Merkez Bankalarının son dönemde güvercinleşmesinin gelişen piyasalar için olumlu olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'ye konuşan Gullberg risklere de dikkat çekerek "Ancak Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası'nın tutumları küresel anlamda zayıflığa işaret ediyor ve gelişen piyasalarda daha fazla değer kazancı için küresel veriler istikrar kazanmalı. Biz bunu görene dek nispeten oynaklık olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

5 TL'nin altı görülebilir

Doların 5 TL seviyesinin altının görülebileceğini belirten Gullberg "Büyük Merkez Bankalarının politika tutumu burada önemli bir faktör olacak. Bunun yanı sıra TCMB'nin sıkı para politikasına odaklanacağız. Sıkı politika devam ederse kurda daha düşük seviyeleri görebiliriz" ifadesini kullandı.

Gullberg enflasyonun yüksek olması nedeniyle Merkez Bankasının faiz indirimi için erken olduğunu da sözlerine ekledi

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 20:07
  1. Avrupa
  2. Merkez Bankası
  3. Henrik Gullberg

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  • AliAli9 dk önce
    Seçimden sonra 1 TL olacakÜlkemiz uçuşa geçecek.

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