Dolar için açık açık tarih verdi: Doların devri bitiyor! Elinde olanlar...

Araştırmacı yazar Murat Akan, Youtube kanalında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Murat Akan, dolar devrinin artık sona geldiğini söyledi.

Akan yaptığı açıklamada, "Dolar 1944’teki anlaşma ile küresel para oldu. Fakat her yüzyılda bir küresel paranın değiştiğini görüyoruz. Son günlerde yapılan tartışmalarda ABD dolarının bu gücünü kaybettiği ve yerine kripto paraların geçeceği belirtiliyor. ABD Ordusu artık doları koruyamaz hale geldi. Doların rezerv para olmaktan çıkması başka bir paranın gelmesi küresel sistemi kökünden değiştirecek. Elinde olanlar ne yapacağız, diye soruyor. Bu hemen yarın olacak bir durum değil. Malum süreçten kaynaklı bu konu gündeme gelemiyor, devletler bir araya gelemiyor. Ama yaz aylarına doğru gündeme gelecek. Çin kendi dijital parasını yaptı. Bazı bölgelerinde kullanmaya başladılar. Ama ABD buna karşı çıkıyor. Buna baskı yapıyorlar. IMF’nin dijital parası da çıktı. Şu an küresel rezerv para olması beklenen para olarak kripto para yani Bitcoin’in olacağı düşünülüyor" ifadelerini kullandı.