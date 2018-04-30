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Dolar haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar...

Erken seçim kararının ardından ateşi düşen dolar, haftanın ilk iş gününe nasıl başladı? İşte rakamlar...

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:13
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar...

İstanbul serbest piyasada dolar 4,0420 liradan, avro 4,9080 liradan haftaya başladı.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Kapalıçarşı'da 4,0400 liradan alınan dolar, 4,0420 liradan satılıyor.

4,9060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9080 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0480 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8890 lira olmuştu.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:13
  1. İstanbul
  2. HABERLER
  3. Dolar
  4. Avro
  5. döviz

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  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Halen inişe nazlanıyor ,ufaktan bir tokat atılması lazım .
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