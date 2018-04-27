Dolar haftanın son gününde ne kadar?

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gevşeme ve AvrupaMerkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası eurodaki güçlenmeyle dolar/TL dün gün içinde aşağı yönlü bir seyir izledi.

TCMB'nin önceki gün likidite faizini (GLP) beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasıyla ilk tepki 4.03 seviyelerine gerileyen, sonrasında global piyasalardaki bozulmayla tekrar 4.10 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL, dün güne 4.08 civarından başladı.

Dolar/TL öğleden sonra 4.0580'e kadar geriledikten sonra kapanışta 4.07 TL seviyesindeydi.

Bugüne bakıldığında sakin bir hareket görülüyor. Dolar/TL şu dakikalarda 4.07, euro ise 4.93'ten el değiştiriyor.