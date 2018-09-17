Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

Dolar/TL Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele adına politika faizinde 625 baz puan ile beklentinin üzerinde bir artışa gitmesi ve ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceği mesajları ile 6.0137'ye kadar sert geriledikten sonra bugün 6.17'in altında dalgalı bir seyir izliyor.

Bu hafta gözler 20 Eylül'de açıklanacak olan Orta Vadeli Program'da olacak.

Kur şu dakikalarda 6.15 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.16 civarında seyrediyor.