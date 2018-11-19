Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne 5.35 TL seviyelerinde başlarken, Euro fiyatları ise 6.10 TL seviyesinden işlem görüyor.19 Kasım 2018 Pazartesi 08:46
Geçtiğimiz haftayı 5.33 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde 5.35 TL seviyesinde hareket ediyor. Dolar kuru saat 08.17 itibarıyla 5.3547 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.1073 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.10 yükselişle 96.41 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1400 seviyelerinde.
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