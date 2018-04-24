Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru dün güne 4,0816 liradan başlamıştı. Bugünün açılışı ise 4,1023 liradan yapıldı. Alış için belirlenen fiyatsa saat 07.40 itibariyle 4,1006 lira seviyesinde oldu.

Euro kuru dünkü açılışı 5,0128 liradan yaptı. 24 Nisan Salı gününe ise 5,0095 liralık satış kuruyla başladı. Alış işlemleri ise 5,0082 liradan gün açılışı yaptı.