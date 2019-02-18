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Dolar güne düşüşle başladı? İşte rakamlar

Dolar/TL, geçen hafta dolar endeksindeki yükseliş, iç ve dış yoğun veri akışının yanı sıra TCMB Başkanı ve Bakan Berat Albayrak'ın likidite ve faiz açıklamalarının da etkisiyle dar bantta sık dalgalandı. Dolar kuru 5.30 altındaki seyrini korurken, 18 Şubat haftasına 5.28 ile başladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 08:13
Dolar güne düşüşle başladı? İşte rakamlar

Dolar kuru, veri odaklı gündemle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının da olduğu geçen hafta dar bantta sık sık dalgalı bir seyir izlemişti.

Dolar/TL geçen hafta açıklanan S&P Türkiye raporu, ödemeler dengesi, TCMB beklenti anketi ve işsizlik verilerinin ardından anlamlı bir hareket yaşamazken TCMB'den gelen "dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceği söylemi" sonrası 5.25 etrafında dalgalanan kur 5.32 üzerine kadar çıktı.

Bakan Albayrak'ın "Faizlerdeki düşüş iyi ama yeterli değil" sonrası da hafif bir dalgalanma yaşanırken, dolar endeksinin güçlendiği ve tüm gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazandığı haftada TL yüksek politika faizinin de etkisiyle pozitif ayrıştı.

Dolar/TL, 18 Şubat sabahına 5.28 üzerine hafif yukarı yönlü bir seyirle başladı. Geçen hafta 5.95 altında değişen Euro ise dolar karşısındaki değerlenmesine bağlı olarak 5.97 üzerinde.

Gözler FED tutanaklarında

Piyasaların gözü bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında. Fed'in 29-30 Ocak toplantısının tutanaklarının satır aralarında para politikasının ipuçları aranacak.

Öte yandan, Avrupa tarafında gelecek PMI verileri ile ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri de yakından takip ediliyor. Asya piyasaları görüşmelerden aldığı pozitif sinyalle 18 Şubat gününe ralliyle başladı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 08:13
  1. FED
  2. Murat Çetinkaya
  3. Dolar
  4. doların satış fiyatı
  5. dolar paritesi
  6. Dolar kuru
  7. Dolar Düştü

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