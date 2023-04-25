Dolar fiyatlarında hareketlilik: Doların devalüasyon korkusu: Fed'den 'dolar' kararı çıktı! Dolar kuru kaç TL?

25 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen doalr ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Nisan 2023 Döviz Kuru...

ABD Merkez Bankası, Euro Bölgesi, Kanada, Japonya, İngiltere ve İsviçre'deki muadilleri Mart ayında küresel finansal sisteme likidite sağlamak için günlük dolar provizyonu uygulaması başlatmıştı.

"HAFTADA BİRE DÖNDÜ"

Bloomberg HT'nin aktardığı açıklamaya göre, "Dolar fonlama koşullarındaki iyileşmeler ve son dolar likidite operasyonlarına yönelik düşük talep göz önüne alındığında kurumlar ortak olarak 7 günlük operasyonların sıklığını günlükten haftada bire döndürmeye karar verdiler" ifadelerine yer verdi.

ETKİLERİ HAFİFLETMESİ HEDEFLENİYOR

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Açıklamada, "Bu merkez bankaları, piyasa koşullarının gerektirdiği şekilde ABD doları likidite tedarikini yeniden ayarlamaya hazır. Bu merkez bankaları arasındaki takas hatları, mevcut sabit tesislerdir ve küresel fonlama piyasalarındaki baskıları hafifletmek için önemli bir likidite destek mekanizması işlevi görür ve böylece bu tür baskıların hem yurt içinde hem de yurt dışında hanehalkı ve işletmelerin kredi arzı üzerindeki etkilerini hafifletmeye yardımcı olur" denildi.

1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Yeni düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,41 (Alış) - 19,44 (Satış)

EURO: 21,44 (Alış) - 21,46 (Satış)

STERLİN: 24,14 (Alış) - 24,26 (Satış)

1 DOLAR = 19,44 TL

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD'de ekonominin soğumaya devam ettiğine ilişkin işaretlerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs ayı itibarıyla son verebileceği beklentilerini güçlendirdiğini belirterek, artan resesyon kaygılarıyla varlık fiyatlarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, haziran toplantısındaki faiz artış ihtimalinin ise önemli oranda güç kaybettiğini ifade etti.Analistler, bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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