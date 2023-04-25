Beklenmedik hamle! 5 Rus diplomat içi dikkat çeken karar: Sınır dışı edecekler! İsveç bomba haberi açıkladı

İsveç, 5 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç hükümetinin Rus istihbaratının oluşturduğu güvenlik tehdidini çok ciddiye aldığı vurgulanarak, diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 5 Rus diplomatın sınır dışı edileceği bildirildi. Açıklamada, "(Rusya) büyükelçiliğinde çalışan 5 kişinin diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi ile bağdaşmayan faaliyetleri nedeniyle (İsveç'ten) ayrılması istenmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatların söz konusu faaliyetlerine ilişkin ayrıntı vermezken, İsveç güvenlik servisinin Rusya'nın İsveç'te sürekli olarak istihbarat topladığını bildirdiğini aktardı.

Rusya'nın İsveç Büyükelçiliği konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İsveç, Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika, geçtiğimiz sene çok sayıda Rus diplomatı casusluk yaptıkları iddiasıyla sınır dışı etmişti. Bu ayın başlarında Norveç, diplomatik statü altında faaliyet gösteren istihbarat görevlileri olarak tanımladığı 15 Rus büyükelçilik personelini sınır dışı edildiğini duyurmuştu.



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