Dolar Euro ne kadar oldu? | Dolar son durum
Euro son durum | Son dönemde Dolar ve Euro’daki yükseliş devam ediyor. Milyonlarca kişi Dolar ve Euro’nun ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, güncel döviz rakamlarına nereden ulaşılır? | 1 dolar ne kadar? | 1 Euro kaç TL?
Güncel döviz fiyatları | Milyonlarca kişi yeni günle birlikte Dolar ve Euro’nun son durumunu araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro ne kadar oldu?
Dolar Euro ne kadar oldu? | Dolar son durum
5 Kasım Perşembe güncel verilerine göre 1 dolar 8,47 liraya denk geliyor. 100 dolar ise 847,06 liradır.
Güncel rakamlara göre 1 Euro 9,95 TL'dir. 100 Euro ise 994,63 TL'ye karşılık geliyor.
Güncel döviz rakamlarına yeniakit.com.tr anasayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca döviz uygulamalarından ve arama motorlarından güncel verilerine ulaşabilirsiniz.