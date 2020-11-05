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Ekonomi Dolar Euro ne kadar oldu? | Dolar son durum
Ekonomi

Dolar Euro ne kadar oldu? | Dolar son durum

Euro son durum | Son dönemde Dolar ve Euro’daki yükseliş devam ediyor. Milyonlarca kişi Dolar ve Euro’nun ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, güncel döviz rakamlarına nereden ulaşılır? | 1 dolar ne kadar? | 1 Euro kaç TL?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:54:00 -
Dolar Euro ne kadar oldu? | Dolar son durum

Güncel döviz fiyatları | Milyonlarca kişi yeni günle birlikte Dolar ve Euro’nun son durumunu araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro ne kadar oldu?

Dolar Euro ne kadar oldu? | Dolar son durum

5 Kasım Perşembe güncel verilerine göre 1 dolar 8,47 liraya denk geliyor. 100 dolar ise 847,06 liradır.

Güncel rakamlara göre 1 Euro 9,95 TL'dir. 100 Euro ise 994,63 TL'ye karşılık geliyor.

Güncel döviz rakamlarına yeniakit.com.tr anasayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca döviz uygulamalarından ve arama motorlarından güncel verilerine ulaşabilirsiniz.

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