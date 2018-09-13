Dolar euro ne kadar? MB'in faiz kararıyla dolar düşer mi?

Piyasalar Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrilmişken 13 Eylül başta dolar, Euro olmak üzere piyasalar güne nasıl başladı? Dolar’ın ateşi düştü mü? Merkez Bankası’nın faiz kararıyla dolar düşer mi? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Geçen haftaki düşüşünü bu hafta da sürdüren dolar/TL, bugünkü TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi, son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 6,3347'yi gördü. Analistler, PPK toplantısı öncesi piyasalardaki faiz artırım beklentisinin TL varlıkların değer kazanmasına neden olduğunu söyledi. 13 Eylül 2018'de günün ilk saatlerine dolar 6.35 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.39 civarında seyrediyor. Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararıyla doların düşmesi bekleniyor.