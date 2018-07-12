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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Mayıs ayında 4.94 seviyesine çıkan Amerikan dolarının ateşi yine yükseldi. Gece saatlerinde iç piyasa kapalıyken dolar kuru 4,97'yi gördü. Dolardaki bu yükselişin ABD Başkanı Trump’ın Çin ürünlerine ek vergi getireceğini söylemesi etkili oldu. Dolar bu sabah 4,85 civarına geriledi. Euro 5,68 seviyesinde hareket ediyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 08:54
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Mayıs ayında 4.94 seviyesine çıkan Amerikan dolarının ateşi yine yükseldi. Gece saatlerinde iç piyasa kapalıyken dolar kuru 4,97'yi gördü. Dolardaki bu yükselişin ABD Başkanı Trump’ın Çin ürünlerine ek vergi getireceğini söylemesi etkili oldu. Dolar bu sabah 4,85 civarına geriledi. Euro 5,68 seviyesinde hareket ediyor.

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni kabineyi oluşturan isimlerin açıklanmasıyla piyasalar bir nebze olsun rahatlamıştı. Ancak NATO zirvesindeki gergin hava dünya piyasalarını da vurdu.  ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 200 milyar dolar tutarında ithal Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini söyleyerek Çin ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını tırmandırdı.

Maliye ve Hazine Bakanlığı’na getirilen Berat Albayrak’ın önümüzdeki günlerde ekonomik politikaları konusunda önemli kararların alması bekleniyor. Piyasalar ayrıca önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 08:54
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