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Ekonomi Dolar, euro, altın, gümüş derken Ramazan Kurtoğlu onu ilk kez söyledi! 2023'te bunu alın
Ekonomi

Dolar, euro, altın, gümüş derken Ramazan Kurtoğlu onu ilk kez söyledi! 2023'te bunu alın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, 2023 yılında vatandaşa para kazandıracak yatırım aracını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 15:25:00 -
Dolar, euro, altın, gümüş derken Ramazan Kurtoğlu onu ilk kez söyledi! 2023'te bunu alın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, 2023 yılında ilişkin ekonomi öngörüsünü paylaştı.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullanan Ramazan Kurtoğlu, vatandaşa dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kurtoğlu, altın tavsiyesinin yanına bu kez imarsız tarlayı da ekledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "2023ün küresel politik arenasında iklim ve paranın motor olduğu “mahşerin dört atlısı ”GIDA/SU-ENERJİ-ENFLASYON-GREVLER/SOSYAL ÇATIŞMALAR olarak kendini gösterecek. Küresel huzursuzluk ve çatışmalar artacak. Altın ve imarsız tarla en sağlam yatırım olarak gücünü artıracak" dedi.

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