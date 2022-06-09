Hazine ve Maliye Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Biz, vatandaşlarımızın bu art niyetli felaket tellallarına prim vermek yerine ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceğine yönelik gayretlerini devam ettireceklerine olan inancımızı bir gün bile azaltmadık. Bu bağlamda başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında ekonomi yönetimimiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Dolar düşüyor mu? Dolar ne kadar oldu son durum?

Yapılan açıklamanın ardından 17.25 seviyelerindeki dolar 21.30 itibariyle 16b94'ten işlem görüyor.

Gün içerisinde 18.35'ten işlem gören EURO ise 18,00 TL seviyelerinde seyrediyor.