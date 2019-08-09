Dolar düşüyor ama fiyatlar düşmüyor!

Ekonomik darbeyle Türkiye’ye diz çöktürmeyi hedefleyen; doları bahane ederek ürünlere zam yağdıran spekülatör firmalara tepki çığ gibi büyüyor. Bu firmaların yakın markaja alınması gerektiğini belirten sivil toplum kuruluşlarından peş peşe “Dolar kuru dibe vurmasına rağmen fiyatlarda indirime gitmeyen vurguncular tek tek belirlensin ve cezalandırılsınlar” çağrısı geliyor.

Yeni Akit’e değerlendirmede bulunan Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin ile Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, spekülatörlerin kurdaki gerilemeyi görmezden gelip ürün fiyatlarını aşağı çekmediğinden yakınarak, “Bu konuya bir an evvel el atılmalı, radikal önlemlere başvurulmalı” uyarısı yaptılar.

Hukuk boşluğu var

Çakar, dolar kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıtılmadığından şikâyet etti. Enerji fiyatlarından örnek veren Çakar, “Son dönemde doğalgaza ve elektriğe gelen zamlar da anlaşılır değil. Konutu ve sanayiyi etkileyen bu zamların temel sebebi hukuk boşluğu ve denetimsizliktir” dedi. Fiyat yapısı ve denetimiyle ilgili yasal düzenleme bulunmadığını savunan Çakar, “Doğal olarak kontroller yetersiz kalıyor ve piyasayı vurguncular şekillendiriyor” diye konuştu.

Tavan fiyat önerisi

Çakar, ithal ve yerli ürünler tavan fiyat uygulanarak spekülatif zamların önünün kesilebileceğini öne sürerek, “Hükümet böyle bir önlem alarak enflasyonu düşürebilir, tüketiciyi koruma altına alabilir” şeklinde konuştu.

Piyasaya hâkim olan firmalarca fiyatların gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen THD Genel Başkanı Çakar, “Doların aşağı geldiği, hammadde ve ara mamul maliyetlerinin gerilediği gerçeğinden hareketle aşırı kâr arzusundan vazgeçilmeli; ürün bedellerinde indirime gidilmeli” ifadesini kullandı.