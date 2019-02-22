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“Dolar düştükçe havayı bozmaya çalışanlar var”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, spekülatörlere karşı ders gibi mesajlar verdi. Albayrak, doların 10 TL’ye çıkmasını bekleyenlerin trendi tersine çevirmek için söylentiler yaydığını ifade etti.

22 Şubat 2019 Cuma 12:31
“Dolar düştükçe havayı bozmaya çalışanlar var”

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Birilerinin hayali, yıllarca Türkiye’yi içinden çıkamayacağı duruma sokmaya çalışırken çok güçlü reaksiyon göstererek ciddi bir normalleşme süreci yaşadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinin avantajı. Toplumumuzun ortaya koyduğu dayanışma ile çok hızlı şekilde toparlanarak dengelenme sürecine girdik. Dengelenme sürecini başarıyla geride bıraktık” dedi.

“Resim kötüyse niye seçimden sonrayı beklesin?

Bakan Albayrak, seçimlerin ardından dövizde bir hareketlenme ve ekonomiye yönelik yeni saldırı beklenip beklenmediği yönündeki bir soruya şu karşılığı verdi: “Siz ne yaparsanız yapın, bir kesim var, müzmin bir kötücül yaklaşımla, ekonominin dinamiğini bozmaya yönelik bir kampanyayı sürdürüyor. Bu kesimin söylemlerine cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum.

Mart daha iyi geçecek

O kadar komik ki... Eğer zaten Türkiye’ye yönelik resim bu kadar kötüyse niye seçimden sonrayı beklesin? Tam tersine seçimden sonra seçimden sonra ekonomik göstergeler çok daha iyi olacak. Kış ayları işsizlik anlamında istihdam anlamında zor dönem olmasına rağmen aldığımız mesajlara göre şubat, mart çok daha iyi geçecek.

Dövizde yaşanan süpekülatif hareketten çıkar sağlamaya çalışanların olduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “İşin bir de psikolojik boyutu var. 7 TL’den dolar alanlar 10 TL’yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL’ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor” dedi.

Gıda fiyatlarındaki artış

Gıda fiyatlarında yaşananlara da değinen Bakan Albayrak, “Ocağın son iki haftasında koordineli bir hareketlilik var. Bahanesi ne seralar, fırtına, yağmur... 6-7 liralık biber 20-25 liraya nasıl çıkar bir anda. Hallerimize baktığımızda bu hallerdeki firmalar, siyasi noktadaki uyum oluşturduğu noktalar bizi bir yere götürdü. Bu süreç neyi doğurdu? Tanzim fikrinin babası Cumhurbaşkanımızdır. Stratejik alanlarda devlet olmak zorunda” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:31
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Berat Albayrak
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