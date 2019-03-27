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Dolar düştü mü? Son dakika bugün dolar ne kadar?

Cuma gününden itibaren dalgalı bir seyir halinde yükselen dolar, ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri’ni İsrail’e peşkeş çekmesi sonrası dünyadan gelen tepkilere ve Merkez Bankası’nın kararlı politikaları karşısında boyun eğmeye devam ediyor. Peki dolar düştü mü? Dolar ne kadar? Dolar kuru bügün. İşte 27 Mart Çarşamba dolar kuru canlı fiyatları...

27 Mart 2019 Çarşamba 08:28
Dolar düştü mü? Son dakika bugün dolar ne kadar?

Cuma gününden itibaren dalgalı bir seyir halinde yükselen dolar, ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri’ni İsrail’e peşkeş çekmesi sonrası dünyadan gelen tepkilere ve Merkez Bankası’nın kararlı politikaları karşısında boyun eğmeye devam ediyor. Peki dolar düştü mü? Dolar ne kadar? Dolar kuru bügün. İşte 27 Mart Çarşamba dolar kuru canlı fiyatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin Golan Tepeleri’ni İsrail’e peşkeş çekilmesine sert tepki göstererek, Türkiye’nin de seçim sonrası Ayasofya’nın müze statüsünden çıkartılıp aslına uygun çevrilmesine ilişkin açıklamaları kamuoyunda büyük bir takdirle karşılandı. Peki doların tüm bu gelişmelere tepkisi ne oldu? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Hafta başından bu yana dalgalı bir seyirle ilerleyen dolar TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki yükseliş sonrası güne 5.37'nin hemen altında başladı. Dolar bu sabah, 5.36 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,07 TL’de yer alıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 08:28
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