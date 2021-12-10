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Ekonomi Dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası müdahalesi sonrası dolar ne kadar?
Ekonomi

Dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası müdahalesi sonrası dolar ne kadar?

Dolar ne kadar? ABD’de enflasyon verilerinin açıklanacaka olması öncesi Merkez Bankası’ndan döviz kuruna üçüncü müdahale geldi. Peki dolar düştü mü? Merkez Bankası dolar müdahalesi sonra dolar kuru ne kadar? Dolar son durum ne?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 14:39:00 - 2021-12-10 14:41:16
Dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası müdahalesi sonrası dolar ne kadar?

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Müdahaleyi önceki duyurularında olduğu gibi, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile bildiren TCMB'nin bu müdahaleye 13,90 TL'nin üzerinden başladığı görüldü. Satım yönündeki bu doğrudan müdahale ile kur 13,73 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar/TL bugün 13,9598 seviyesini görmüştü. Dolar 14:00 itibariyle 13,9140 TL dolaylarında işlem görmekte. Merkez Bankası’nın döviz kuru müdahalesi sonrası Euro 15,6996 TL’Den işlem görmekte.

Son dönemde Merkez Bankası kurdaki oynaklığı gidermek amacıyla doğrudan satış işlemleri yapıyor, aynı zamanda Borsa İstanbul’dan vadeli opsiyon piyasasından da satış yapılıyor. Son dönemde kurlarda aşağı yukarı ivmelenme oluşuyor, sabahtan bu yana baktığımızda ekonomik temeli olmamasına rağmen tamamıyla beklentiyle alakalı ve spekülatif davranışlarla alakalı kurda oynaklık yaşıyoruz.

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