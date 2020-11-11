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Ekonomi Dolar düştü mü? Dolar ne kadar?
Ekonomi

Dolar düştü mü? Dolar ne kadar?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz.” Mesajı verdi dolar anında tepki verdi. Peki dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:36:00 - 2020-11-11 14:38:05
Dolar düştü mü? Dolar ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında ekonomiye ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız. Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz."

Dolar düştü mü? Dolar ne kadar?

Dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra düşüşe geçti. Dolar - euro kaç TL? 11 Kasım 2020 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Sabahın erken saatlerinde yatay başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'dan gelen yabancı banka swap limitlerini esnetme hamlesiyle birlikte 8,10 seviyelerinin altına indi. Saat 14:31 itibarıyla da 7,94 seviyesine kadar geriledi.

 

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