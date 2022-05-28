Dolar düştü mü? Dolar bugün ne kadar? 28 Mayıs 2022 dolar kuru anlık fiyatı!
Dolar fiyatı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası dolar fiyatları adeta çıldırmıştı. Dolar kuru kur korumalı TL hesabının işleme alınmasından bu yani ilk kez psikolojik sınırı aşarak 16,40 TL’ye çıkmıştı. TCMB’nin faizi sabit tutmasıyla birlikte piyasalarda yeniden hareketlilik söz konusu oldu. Dolar, merkezin faiz hamlesiyle geriledi. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru düştü mü? Dolar anlık ne kadar? İşte 28 Mayıs 2022 dolar kuru fiyatı:
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün politika faizini yüzde 14'te sabit bırakırken beklentilere paralel gelen faiz kararıyla kurda büyük hareket yaşanmadı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,29-16,31 seviyelerinde, euro/TL ise 17,47'den işlem görüyor. Dolar endeksi, 101,4'le bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 101,7'de dengelendi. Euro/dolar paritesi ise 1,0766 ile bir ayın en yüksek seviyesini test etti.
Dolar ne kadar?
Dolar alış fiyatı 16,1904, dolar satış fiyatı 16,1920 TL
Euro ne kadar?
Euro alış fiyatı 17,3519 TL, Euro satış fiyatı 17,4658 TL,
Sterlin ne kadar?
Sterlin alış fiyatı 20,4753 TL, Sterlin satış fiyatı 20,5557 TL