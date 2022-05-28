Dolar düştü mü? Dolar bugün ne kadar? 28 Mayıs 2022 dolar kuru anlık fiyatı!

Dolar fiyatı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası dolar fiyatları adeta çıldırmıştı. Dolar kuru kur korumalı TL hesabının işleme alınmasından bu yani ilk kez psikolojik sınırı aşarak 16,40 TL’ye çıkmıştı. TCMB’nin faizi sabit tutmasıyla birlikte piyasalarda yeniden hareketlilik söz konusu oldu. Dolar, merkezin faiz hamlesiyle geriledi. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru düştü mü? Dolar anlık ne kadar? İşte 28 Mayıs 2022 dolar kuru fiyatı: