Dolar düştü! Benzin ve motorine...

Geçen hafta 125,19 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, piyasalarda ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin azalacağı endişelerinin güçlenmesiyle 111,72 dolara kadar gerileyerek haftayı 113,12 dolardan tamamladı. Arz tarafındaki endişelerin talep endişelerini gölgede bırakmasıyla bu haftaya yeniden yükselişle başlayan ve salı günü 116,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, çarşamba günü artan resesyon endişelerinin yanı sıra akaryakıtta vergi indirimi için ABD Başkanı Joe Biden'ın harekete geçeceği beklentileriyle 107,03 dolara kadar geriledi. Aynı tarihlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünün varil fiyatı ise 112,47 dolara kadar yükseldikten sonra hızlı bir düşüşle 101,58 doları gördü. Peki benzin ve motorin için indirim ya da zam gelecek mi? İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin flaş gelişme…



Arz ve talebe ilişkin gelişmeler küresel petrol piyasaları üzerinde etkili olurken, petrol fiyatlarındaki mevcut dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarının seyrine ilişkin açıklamalarda bulunan S&P Global Platts Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch, “Piyasa hala sıkı; çünkü Rus üretimine yaptırım uygulanıyor ve mevcut olan Rus gazının azalması durumu var. Buna karşın şu anda, küresel resesyon riski ve yüksek enflasyon riski gibi daha büyük endişeler var. Aslında petrol talebinin Çin’den kaybolacağı düşünülüyor. Petrol fiyatlarını aşağıya çeken unsurlar bunlar” ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatları tahmini

Petrol fiyatları tahmini

Bloomberg HT’ye konuşan Welch, yaşanan durumun bir resesyon değil, bir resesyon endişesi olduğunun altını çizerek, “Özellikle Fed resesyon ve yüksek enflasyon konusunda çok endişeli; buna karşın ikisi ile de aynı anda baş edebilecek bir konumda değil. Görünüşe göre yüksek enflasyonun daha büyük bir endişe olduğunu düşünüyor ve faizleri de bununla başa çıkabilmek için arttırıyor. Bu durum resesyon riskini daha da kötüleştiriyor” dedi.

Welch, “Dünyadaki herkes enerji fiyatlarının artmasıyla ilgili sorun yaşıyordur. Dolayısıyla resesyon korkusu gerçek. Petrol piyasasına etkisine gelecek olursak, petrol fiyatları biraz aşağıya inecektir. Çünkü resesyon olduğu zaman insanlar petrole daha az harcama yapar ve talepte azalma yaşanır. Buna karşın, Ukrayna ile Rusya durumu ortadan kalkmadı. Bir anda petrol fiyatları varil başına 50 veya 60 dolara düşecek diye konuşamayız. Konuştuğumuz şey petrol fiyatlarının potansiyel olarak 100 doların altına gelmesi” şeklinde konuştu.

Güncel fiyatlar

Geçen yıl Eylül ayında 70 dolar olan petrol fiyatları 2022 Haziran ayında 120 dolar seviyelerine yükselerek yüzde 64’ten fazla değer kazandı. Yurt içinde ise dolar/TL kuru ve petroldeki yükselişle hemen her hafta en az bir kere zamlanan akaryakıt fiyatları ise 30 liraya ulaşmış durumda.



Akaryakıt fiyatlarına dolar ve brent petroldeki artış nedeniyle yapılan zamların ardından petrol fiyatında yaşanan düşüş indirimi beraberinde getirmişti. 22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan dolar kuru BDDK’nın karar sonrasında 17 liranın altına gerileyince milyonlarca vatandaşta indirim beklentisi oluştu.

Ancak sektör kaynaklarından elde edilen son bilgilere göre geçen hafta önce 1 lira 27 kuruş, daha sonra 80 kuruş daha zamlanan motorin fiyatı için henüz bir indirim yapılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.