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Dolar düşmeye devam ediyor

Dolar kuru merkez bankalarının genişleyici para politikasına geçmesi, TL'nin verdiği yüksek faiz ve carry trade imkanı ile son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.50 altına düştü.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:21
Dolar düşmeye devam ediyor

Dolar, geçen hafta kızışan ABD - Çin ticaret savaşının etkisiyle gerilemeye devam eden merkez bankalarının genişlemeci politikası ve yüksek faiz getirisi nedeniyle TL güvenli olmaya devam ediyor. 

31 Mart seçimlerinden bu yana en düşük seviyesine inen dolar/TL, dün indiği 5.50 altı seviyede tutunmayı başardı. 5.4690'a kadar inen dolar/L günü 5.4958'den kapadı. Euro/TL ise dolar karşısındaki kazançları ve yeniden 1.12 üzerine çıkan pariteyle 6.15 üzerinde.

Piyasalardaki ana gündem maddesi ise yuan. Çin, geçen pazartesi günü dolar/yuan kurunun 7 üzerine çıkmasına izin vermesiyle Trump yönetimi tarafından 'kur manipülatörü' olarak nitelendi.

7.10 üzerine dek çıkan offshore yuan daha sonra 7.05 altına geriledi. Borsalar bir nebze toparladı. Çin Merkez Bankası bugün orta noktayı 7.0038 olarak belirledi ancak beklentinin 7.01 seviyesi olmasıyla iyimser hava oluştu. Gelişmekte olan ülke kurlarında hafif toparlanma görüldü.

8 Ağustos sabahı dolar/TL aşağı yönlü hareketini sürdürerek 5.48'li seviyelerde. Türk tahvillerine girişle faiz de düşüyor ve 2 yıllıklar 16 puanın altına indi. Analistler Pekin yönetiminin yuanda devalüasyon yapmasının Fed'in de doların değer kaybetmesine yol açacak adımlar atmasına neden olabileceğini ve bunun da TL'ye daha çok değer kazanması için yer açacağı belirtiliyor.

Güvenli liman olarak görülen bir başka araç olan spot altın fiyatı ise nisan 2013'ten bu yana 1500 dolar seviyesi geçildi. Gram altın fiyatı 265 lira bandında. emtia fiyatları ise düşüyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:21
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