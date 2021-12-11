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Ekonomi Dolar düşerse market fiyatlarındaki etiketlere yansıyacak mı?
Ekonomi

Dolar düşerse market fiyatlarındaki etiketlere yansıyacak mı?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında gıda ürünlerine gün aşırı gelen zamlara sitem ederek ''Dolar düşünce de etiketlere yansıtacak mısınız?'' sorusunu sordu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:47:00 -
Dolar düşerse market fiyatlarındaki etiketlere yansıyacak mı?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, market zincirlerinin depolarda beklettikleri malların fiyatlarının artırıldığını söyledi.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ikinci el otomobillerin sıfır araç fiyatlarını geçtiğini, kiraların 2-3 kat arttığını belirterek, "Elbette ithal hammadde ve mazot, doğalgaz, elektrik gibi kalemlerdeki artışların fiyatlara etkisi olacak. Ama oran market raflarında sabahtan akşama değişen etiketlerdeki kadar mıdır?

Dün sosyal medyada insanlar, sabah 60 liraya aldıkları tereyağının aynı markette akşam 90 TL'ye satıldığını belgeleyen paylaşımlar yapıyorlardı. Dolar düştü diye bir kere bile etiketlerinde indirim yaptığını görmediğimiz "tüketici dostu" market zincirleri, depoda beklettikleri malların durduk yere artan maliyetleri konusunda da bizi aydınlatabilirler mi?" diye yazdı.

"Devlet stokçuluğa niye müdahale etmiyor" diye bağıranların, "Serbest piyasanın dengesini bozuyorsunuz, ne olacak bu işverenin hali?" diyeceğini savunan Altınok, "Hükümet benzini, doğalgazı ciddi oranda sübvanse ettiği halde "Yetmez, daha fazla" diyen ancak astronomik kârlarından asla taviz vermeyen TÜSİAD'ı, TİSK'i ve diğer patron örgütleri "demokrasi bildirileri" yayınlayacak...

Enflasyon ile faizler arasındaki sebep-sonuç ilişkisi her yönüyle tartışılırken bu kolektif delilik hali de gözden kaçırılmamalı bence" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hakan

Dolar düşmez ki...
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Yorumcu

Sizi Polyana lar sizi!! Demek doların birgün düşeceğini hala insanlara aşılamaya devam ediyorsunuz, Doların düşeceğine dair elinizde gerçekçi bir veri yoksa, topluma yalan söylüyorsunuz...
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