Dolar düşerse altın ne olur? Dolar düşerse altın düşer mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kurundaki yükselişe dikkat çekerek, dolara yatırım yapanları uyardı. Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye çekileceğinin vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Bunları aşacağız. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gelişmiş ülkeler standartlarını yakaladığımız bir seviyeye ulaştığımızı göreceğiz." dedi. Erdoğan’ın dolar kuru düşecek açıklamasından sona yatırımını altına yapanlar dolar düşerse altın düşer mi? Doların düşmesi altını düşürür mü? gibi sorular sormaya başladı. Yatırım ürünleri arasında garip ama gerçek bir ilişki var. Örneğin dolar düşerse altın yükseliyor, dolar ile petrol arasında ise doğru bir orantı gözlemleniyor. Dünyanın her yerine güvenli liman olar altın gösterilmekte. Hal böyle olunca da altın fiyatlarındaki düşüş ya da yükseliş milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirmekte.

Dolar düşerse altın düşer mi?

Altın ve dolar fiyatları ters orantı ile seyrediyor. Misal olarak şöyle diyebiliriz, ons altınnın birim değeri dolar üzerinden ücretlendirilmesi nedeniyle dolar düştüğünde, dolara yatırım yapanlar sahip oldukları parayı korumak için altına yatırım yapmakta ve daha çok altın almakta. Hal böyle olunca da altına talep fazla oluyor. Altına rağbet fazla olunca da bu kez altın fiyatları yükselişe geçiyor. Altın yükselip, yükselip ve en sonunda yatırımcılar altınlarını elden çıkarmaya başlayınca da bu sefer altının değeri düşüyor.