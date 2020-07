Dolar duruldu Spekülatörler kudurdu

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele döneminde dev ülkelerin faizleri aşağıya çekmelerinden, varlık alımlarına yönelmelerinden ötürü dünyanın tamamında likidite bollaştı. Buna bağlı olarak güvenli liman altın prim yaptı, dolar/TL kuru ise yerinde saydı.

Borçlular şimdilik rahat

Mayıstan bu yana 6.80-6.85 lira bandında olan kurda iniş çıkış gözlenmemesi döviz borcu olan firmaları mutlu ediyor. Gidişattan hoşnut olmayan spekülatör kurumlar ve şahıslar ise, “Sonbaharda dolar rekora yürüyecek, yeni bir ralli yapacak” iddiasında bulunup yatırımcıları yanıltmaya çalışıyorlar. Yatırım analistleri, bu iddiaya itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, “Ekonomik veriler dikkate alınmalı. Olan bitenler an be an izlenmeli. Güvenilir ve deneyimli isimlere kulak verilmeli” uyarılarında bulunuyorlar.

Sert yükseliş görülmez

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu kaydederek, “Ne yazık ki zaman zaman devreye giren ve yatırımcıları yanlış yönlendiren yorumcularla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlara inanılmamalı, güvenilmemeli. Dövizde sert bir yükseliş yahut düşüşün görülmeyeceği de bilinmeli” dedi.

Önemli hamleler yapıldı

Dolar/TL kurunun 50-60 gündür stabil olduğuna dikkat çeken Yıldırımtürk, şunları söyledi: “Dalgaların durulmasının iç ve dış nedenleri var. İç nedenlerden biri Banka Sigorta ve Muamele Oranının binde 2’den yüzde 1’e çıkarılmasıdır. Bu hamle iki aydır etkili olup spekülatif hareketleri azalttı. Swap kanalında limitlerinin kısıtlanması da olumlu bir adımdı. Bu adım, ihtiyaç mertebesinde dolar alımına imkân tanındı. Ayrıca yerli yatırımcıların hisse senetlerine yönelmeleri dolarda ibrenin yukarı dönmesini engelledi. Çünkü elden çıkarılan dolarlarla hisse senetleri alındı.”

Pandemi kaygısı söz konusu

Doların tüm dünyada kan kaybettiğini dile getiren Yıldırımtürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunda pandemi kaygısının payı büyük. Bakın, ABD’de vaka ve ölü adedi giderek artıyor. Bir de ikinci dalgadan söz ediliyor. Yeni paketin veya likidite sunumunun yolda olduğu haberleri geliyor. Bu haberler de doları baskılıyor gibi görünüyor. Öbür taraftan Avrupa’da tedirginlik azaldı. İyileşme başladı. Ekonomi toparlanma eğilimine girdi. Peş peşe yaşama geçirilen paketler sayesinde Euro güçlendi. Japon Yeni, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı da öyle. Tablo bu şekilde ancak ileride ne olup biteceğini öngörmek kolay değil.”

Kaynak ihtiyacı var

Gelecek aylarda kurda bir miktar artış yaşanabileceğine işaret eden Yıldırımtürk, “Çünkü ülkemizin dış kaynak ihtiyacı var. Malum, firmalarımız hammadde ve aramalı ithalatı yaptıkları için devamlı borçlanıyorlar. Doğal olarak döviz gereksinimleri artıyor. Kuşkusuz, bu durum doları, önümüzdeki süreçte 7-7.05 seviyesine taşıyacaktır” şeklinde konuştu. Yıldırımtürk, yatırımcılara, “Şu anda altın yerine dolar alın. Dolar borcunuzu da kapatın” tüyolarını verdi.

Dalgalı kura devam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) fiyat istikrarına büyük önem verdiğini anlatan Yıldırımtürk, “Kurum, çok başarılı bir performans sergiliyor. Enflasyon rakamlarını göz önünde bulundurarak faiz kararları alıyor. Dövizi dengede tutan bu yerinde kararlar, müspet olup ‘Sabit kur rejimine geçiliyor’ şeklinde değerlendirilmemelidir” diye konuştu.