0553 313 94 23

Dolar, dünkü yükselişin ardından yatay seyretti

Dolar, önemli piyasa paraları karşısında dünkü günkü yükselişinin ardından yatay seyretti. İstanbul serbest piyasada dolar 4,8600 liradan, avro 5,6620 liradan güne başladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:13
Dolar, dünkü yükselişin ardından yatay seyretti

İstanbul serbest piyasada dolar 4,8600 liradan, avro 5,6620 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 4,8580 liradan alınan dolar, 4,8600 liradan satılıyor. 5,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8170 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6330 lira olmuştu.

Dolar, önemli piyasa paraları karşısında Perşembe günkü yükselişinin ardından yatay seyretti. Yatırımcılar, küresel para politikasının ve tahvil faizlerinin yönüne ilişkin ipucu verebilecek ABD büyüme verisini bekliyor.

Doların altı önemli para karşısındaki değerini gösteren Dolar Endeksi (DXY), TSİ 08:10'da 94.718 seviyesine yatay seyretti.

Dolar göstergesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) parasal genişlemeden çıkış için planlanan takvime bağlı kalmasının ardından euronun sert gerilemesiyle birlikte Perşembe günü yüzde 0.4 artarak iki haftanın dip seviyesi olan 94.084'ten yükselmişti.

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi önceki seanstaki kazancını genişleterek yüzde 2.988 ile altı haftanın yükseğini gördü.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:13
  1. İstanbul
  2. dolar paritesi
  3. Dolar kuru
  4. dolar seyri
  5. Dolar
  6. Amerikan Doları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda yaralanmıştı uyandı! İlk sorusu bu oldu
    1. Babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Dolar, dünkü yükselişin ardından yatay..
    4. Cuma günü yapılıp reddedilmeyen dua..
    5. ABD'den PKK'ya silah yardımı
    6. K. Kore'den sürpriz ABD kararı!
    7. Cuma namazı bugün saat kaçta (27..
    8. Otomobil evin terasına uçtu: 2 kişi..
    9. Bursa cuma saati kaçta?
    10. Amerika-Kuzey Kore arasında tarihi..
    11. Adıyaman cuma saati kaçta? | Adıyaman..
    12. Arefe günü duası nedir?
    13. Meksika'da aşırı sıcaklar sebebiyle..
    14. Adnan Oktar ile Mehmet Baransu'nun..
    15. Başkan Erdoğan'a Güney Afrika'da..
    16. Siber talimhane hamlesi
    17. Osmaniye cuma saati kaçta?
    18. Aydın cuma saati kaçta?
    19. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    20. 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olur?
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!