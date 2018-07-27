Dolar, dünkü yükselişin ardından yatay seyretti

İstanbul serbest piyasada dolar 4,8600 liradan, avro 5,6620 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 4,8580 liradan alınan dolar, 4,8600 liradan satılıyor. 5,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8170 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6330 lira olmuştu.

Dolar, önemli piyasa paraları karşısında Perşembe günkü yükselişinin ardından yatay seyretti. Yatırımcılar, küresel para politikasının ve tahvil faizlerinin yönüne ilişkin ipucu verebilecek ABD büyüme verisini bekliyor.

Doların altı önemli para karşısındaki değerini gösteren Dolar Endeksi (DXY), TSİ 08:10'da 94.718 seviyesine yatay seyretti.

Dolar göstergesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) parasal genişlemeden çıkış için planlanan takvime bağlı kalmasının ardından euronun sert gerilemesiyle birlikte Perşembe günü yüzde 0.4 artarak iki haftanın dip seviyesi olan 94.084'ten yükselmişti.

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi önceki seanstaki kazancını genişleterek yüzde 2.988 ile altı haftanın yükseğini gördü.