Dolar çok sert düştü! İşte son rakamlar

Geçtiğimiz haftasonu 5,72 seviyelerine kadar çıkan dolar bugün akşam saatlerinde 5,38'e kadar düştü.
26 Mart 2019 Salı 21:26
Geçen haftasonu 5,72'lere kadar çıkan bugün akşam saatlerinde 5,38'e kadar düştü. Gevşemeye başlayan dolarda fiyat düşmeye devam ediyor.
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