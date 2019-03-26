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Dolar çok sert düştü! İşte son rakamlar

Geçtiğimiz haftasonu 5,72 seviyelerine kadar çıkan dolar bugün akşam saatlerinde 5,38'e kadar düştü.

26 Mart 2019 Salı 21:26
Dolar çok sert düştü! İşte son rakamlar

Geçen haftasonu 5,72'lere kadar çıkan bugün akşam saatlerinde 5,38'e kadar düştü. Gevşemeye başlayan dolarda fiyat düşmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:26
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