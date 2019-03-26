Dolar çok sert düştü! İşte son rakamlar Geçtiğimiz haftasonu 5,72 seviyelerine kadar çıkan dolar bugün akşam saatlerinde 5,38'e kadar düştü.

Geçen haftasonu 5,72'lere kadar çıkan bugün akşam saatlerinde 5,38'e kadar düştü. Gevşemeye başlayan dolarda fiyat düşmeye devam ediyor. Ayrıntılar geliyor

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