Dolar çakılacak diyorlardı! Dolar kuru yeni rekor tazeledi: Dolarda dikkat çeken rakam analizi! O tahminler

31 MAYIS 2023 DÖVİZ VE DOLAR KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği dolar ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Mayıs 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

Seçimin ardından piyasalardaki hareketlilik sürüyor.

Dolar kuru bugün 20,75 liraya kadar yükseldiktan sonra 20,71 lira civarında işlem görüyor.

Euro/TL şu dakikalarda 22,25'ten, sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 25,5870'ten satılıyor.

Dolar endeksi 104,5 ile 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyede bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,6 azalışla yaklaşık son 3 ayın en düşüğü olan 1,0670'ten işlem görüyor.

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TÜRKİYE EKONOMİSİ BİRİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 4 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamını açıkladı. Verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 oranında büyüdü.

İlk çeyrekte ihracattaki daralma dikkat çekerken, sektörel olarak bakıldığında tarım ve sanayideki gerileme de öne çıktı. İnşaat sektörü ise yüzde 5,1'lik büyüme ile 5 yılın en iyi performansını sergiledi.

Piyasalarda gözler yeni kabineye çevrildi. Ekonomi yönetimine atanacak isimler bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısı güçlenmeye devam ediyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonominin istenildiği gibi soğumadığını ortaya koyarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 63 seviyesine çıktı. Bankanın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar ise ortadan kalktı.

Uzmanlar, bugün Almanya'da enflasyon, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ .

ABD Doları: 20,6946 (Alış) - 20,6994 (Satış)

EURO: 22,2389 (Alış) - 22,2512 (Satış)

STERLİN: 25,5535 (Alış) - 25,6816 (Satış)

1 DOLAR = 20,69 TL