Dolar bugün ne kadar oldu?
Dün 5.30-5.36 bandında dalgalanan dolar/TL piyasaya yatay seyirle başladı.20 Kasım 2018 Salı 09:16
Dolar/TL geçen hafta petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD ile ilişkilerdeki normalleşme, Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması nedeniyle daha az borçlanması gibi nedenlerle 5.50'lerden 5.30 seviyelerine gerilemişti.
Bugün yurt içinde kurun hareketinde etkili olabilecek kritik bir veri akışı bulunmuyor, ABD'de ise konut başlangıçları verisi takip edilecek.
Dolar/TL şu dakikalarda 5.32 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.10 civarında seyrediyor.
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