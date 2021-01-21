Dolar, altını yaktı! Ekonomistlerden yatırımcıya uyarı geldi

Haftaya atakla başlayarak yatırımcısını umutlanlandıran altının parıltısı kısa sürdü. Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Gram 444 TL seviyesinde hareket ediyor. Ons altın ise 1.870 dolar civarlarında... Altın fiyatlarındaki temkili seyri dolara bağlayan uzmanlar, dolar endeksinin kazançlarını koruma çabasının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ve sakin seyrin bir süre daha devam edeceğini öne sürdü.

İş Yatırım tarafından hazırlanan altın teknik analizinde, "Spot Altın 1840 seviyesi etrafında oldukça yatay seyretmekte 1845 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkabilmesi

1860 seviyesindeki 50 günlüğü hızlıca gündeme getirebilir" deniliyor.

"Yellen kaynaklı sınırlı da olsa yükselebilir''

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise, "Ons altın temkinli seyrini koruyor. Dolar endeksi sınırlı kayıpla işlem görürken, ABD hazine tahvilleri pozitif. Bu durum altının yükselişini zorlaştırıyor. Bugün için ABD Hazine Bakanı adayı ve eski Fed Başkanı J. Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde konuşması bulunuyor. Piyasalar, bugün Yellen'a odaklanmış durumda. Siyasi tarafta da, Trump'ın son iş günü, yarın Biden görevini devralacak. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Altın, Yellen kaynaklı sınırlı da olsa hareketlenebilir. Ons altın için 1827$ - 1810$ - 1789$ destek noktaları, 1857$ - 1874$ - 1888$ direnç noktaları olarak takip edilebilir" ifadelerine yer verildi.

"Doları zayıflatma planları yok''

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde de, "Son günlerde dolar endeksinin toparlanma hareketleri sergilemesi ve dolar endeksinin kazançlarını koruma çabası altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yeni günde piyasaların gündeminde ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Hazine Bakanı olarak açıkladığı Jennet Yellen’ın göreve başlama konuşması takip edilecek. Bu konuşmasında Yellen’ın dolara karşı bakış açısının ne olacağı incelenecek. Yellen’ın bu konuşmasında doların değerinin piyasanın belirleyeceği ve ABD’nin rekabet avantajı için doları zayıflatma planının olmayacağı yönünde açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu sebeple açıklamalar altın fiyatları üzerinde volatilitenin bir miktar artmasına neden olabilir.

Piyasalar küresel bazda yaşanabilecek gelişmeleri yakından takip edecek. Haftanın ikinci işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1856.20 – 1875.84 – 1900.56 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1816.90 – 1800.95 – 1775.80 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir" denildi.