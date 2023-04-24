Dolar, altın ve gümüşü olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu, 'Düzenbazlık ve spekülasyon' kelimelerini ilk kez kullandı
Altının geleneksel yatırım araçlarından olduğunu ve sürekli olarak alınması gerektiğini savunan ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan spekülasyon uyarısı geldi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, kıymetler metaller konusunda dikkat çeken bir uyarı yaptı.
Fiziki altına yatırım yapılması konusunda vatandaşlara sürekli tavsiyelerde bulunan Ramazan Kurtoğlu'ndan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son dönemde ABD bankalarının batması ve FED'in enflasyonu faiz artışına rağmen düşürememesi sonrası doların değer kaybetmesi ve altın fiyatlarının patlaması piyasalarda yatırımı bulunan vatandaşları tedirgin ediyor.
Bununla ilgili konuşan Ramazan Kurtoğlu, "1978 Washington Mutabakatıyla insanlığa dayatılan Neoliberal Kapitalizm(Kontrolsüz Serbest Piyasada) artık Kabala’nın “kuyruğunu yiyen yılanına" dönüşmüş olup borsalar zombi şirketler-faiz/bono ikilemi-sanal para ve döviz düzenbazlığı-kıymetli metaller spekülasyonu girdabında. Dikkat!" uyarısında bulundu.
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