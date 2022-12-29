Dolar, altın ne kadar oldu? 2023’te rekor var mı? 29 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 29 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Altının kilogram fiyatı düştü: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 94 bin 600 liraya geriledi. Yılı yaklaşık 1100 TL bandında tamamlaması beklenen gram altında, 2023 yılında beklenti yükseliş yönünde. Gram altının yeni yılda ani hareket yapmadan yavaş ama istikrarlı bir şekilde yükseleceği tahmin ediliyor.

Rusya'nın altın ve döviz rezervleri sabit kaldı

Rusya Merkez Bankasının (CBR) altın ve döviz rezervleri değişmedi.

CBR tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 581,7 milyar dolar olan rezervler 581,7 milyar dolar olarak kaldı.

Bankanın Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesi ile dip gören altın ve döviz rezervi, 2021 yılı sonunda 634 milyar dolar seviyesindeydi.

Rusya; Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Foreks

Dolar tahmini

5 ekonomistin katılım sağladığı 2023 sonu dolar/TL kuru anketinde, medyan tahmin 21,7000 olurken, ortalama tahmin 21,4400 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 25,0000 ve 15,0000 olarak gerçekleşti.

29 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,7164 (Alış) - 18,7201 (Satış)

EURO: 19,9300 (Alış) - 19,9477 (Satış)

STERLİN: 22,4841 (Alış) - 22,5969 (Satış)

1 DOLAR = 18,72 TL

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GRAM ALTINDA ZİRVE TAHMİNİ DEĞİŞTİ! 2023

Uzmanlar tarafından yılın ilk ayı itibari ile özellikle Ocak ayından itibaren yukarı yönlü bir hareketlilik beklentisi

29 Aralık Dolar 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRDI

775 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın, gramında 330 liralık bir getiri sağlamış oldu. Gram altının yıllık olarak getirisine baktığımızda uzun vadeli yatırımcılar için kazanç sağladı.

Gram altın alış: 1.090,22

Gram altın satış: 1.090,34

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.787,00

Çeyrek altın satış: 1.813,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.563,00

Yarım altın satış: 3.625,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.153,00

Tam altın satış: 7.220,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.315,00

Cumhuriyet altını satış: 7.425,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.357,00

Ata altın satış: 7.410,00