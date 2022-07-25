Dolar, altın, euro... Alayı uçuşa geçti! Son rakamlara bakın

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizi yüzde 14’te sabit bırakması, Avrupa Merkez Bankası’nın 10 yıl sonra ilk kez faiz artırması, Amerikan Merkez Bankası’nın ise faiz artırımına gideceğine yönelik kuvvetli beklenti sonrası Türk Lirası'nda düşüş devam ediyor. Dolar sabah saatlerinde 17,80 lira kritik seviyesini de aşarak 2022'nin rekorunu kırdı. Euro ve altın da yükseliyor.

Haftanın ilk iş gününde dolar/TL, an itibarıyla yükseliş eğilimini sürdürerek 17,80 seviyesini geride bıraktı. Dolar, önceki kapanışını 17,7308'den yapmıştı. Bir süre değer kaybı yaşayan euro/TL de tekrar atağa geçerek an itibarıyla 18,1623 civarında seyrediyor. Euronun önceki kapanışı 18,2126 seviyesinden gerçekleşmişti.

Altın fiyatları

Altının ons fiyatlarında düşüş yaşanırken, dolardaki yükseliş nedeniyle gram altın yükseliyor. Altının onsu 1.725 dolardan satılırken, gram altının satış fiyatı 987 lira oldu. Çeyrek altın 1.613 liradan cumhuriyet altını ise 6.436 liradan satılıyor.

Gözler bu hafta ABD'den gelecek haberde

Piyasalarda, Fed'in çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor. Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.

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