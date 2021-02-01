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Ekonomi Dolar alış satış | Dolar ne kadar? Dolar bugün kaç par?
Ekonomi

Dolar alış satış | Dolar ne kadar? Dolar bugün kaç par?

Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasada dolar, euro, altın fiyatları merak ediliyordu. Serbest piyasada gram altın sabah saatlerinde 435 liradan, çeyrek altın 717 liradan, Cumhuriyet altını da 2,952 liradan işlem görüyor. Peki dolar ne kadar? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 13:31:00 -
Dolar alış satış | Dolar ne kadar? Dolar bugün kaç par?

Dolar kuru sakin başladığı haftada aşı tedariki kaygıları ve Fed toplantısı öncesi yükselişe geçerek 7,45'i test etse de, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası belini bir türlü doğrultamadı. Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk enflasyon raporu sunumunda verdiği mesajlar ve "enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 13.20 itibarıyla bir önceki kapanış -1,52 üzerinde alış 7,2052’den işlem görürken, dolar satış ise 7,2082 TL seviyelerinde işlem görüyor.

 

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