Dolar alırken kimlik mi sorulacak? Dolar alırken kimlik sorulacak mı?
Son günlerde dolar kuru aldı başını gitti. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası dolar kuru 10,5 TL’nin üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar satın alırken kimlik bilgileriye ilgile düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki kaç dolar alırken kimlik istenecek? Dolar alırken kimlik istencek mi?
Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 18’inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ‘mevcut ortaklar dışında kişilere’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 100 dolar ve üstünde, kimlik beyanı zorunlu olacak. Aynı Tebliğin 20’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ‘tüm işlemlerde’ ibaresi ‘100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için’ şeklinde değiştirildi. Aynı tebliğin 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘zorunlu halleri değerlendirmeye, ‘ibaresinden sonra gelmek üzere ‘işlem limitlerini belirlemeye’ ibaresi eklendi. Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.