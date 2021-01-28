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Ekonomi Dolar alınmalı mı satılmalı mı?
Ekonomi

Dolar alınmalı mı satılmalı mı?

Dolar kurunun 8 seviyeleri görmesiyle birlikte dolara yatırım yapanlar dolar aldıkları içini sevinse de hem ABD seçim sonuçları hem de koronavirüs aşısının bulunup uygulanmaya başlamasının yanında Merkez Bankası’nın da faiz kararı sonrası dolar rekor seviyede düştü. Doları bulunanlar doları bozdurayım mı? Dolara yatırım yapacaklar ise dolar alayım mı? sorusunu sormaya başladı. Peki dolar alınmalı mı satılmalı mı? Dolar düşer mi, çıkara mı? Dolar kuru ne olur? İşte uzmanından dolar seyrine ilişkin tüyolar.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 19:21:00 - 2021-01-28 19:22:39
Dolar alınmalı mı satılmalı mı?

Dolarda son günlerde az da olsa hareketlenme yaşanıyor. Yatay seyreden dolar, yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Dün sert bir düşüş yapan dolar kuru bir miktar toparlasa da yeniden yönünü aşağıya çevirdi. Kur şu an 7.37 civarlarında... Uzmanlar genel olarak dolardaki düşünün kademeli olarak devam edeceği görüşünde.. Dolar kurunda güncel gelişmeleri değerlendiren ünlü teknik analiz uzmanı Murat Raşit Arslanoğlu'ndan yatırımcıya oldukça önemli uyarılar geldi. Arslanoğlu, 7.20 direncinin kırılması halinde doların 6.50'leri göreceğini iddia etti.

Dolar düşecek mi?

Raşitoğlu, INFO Yatırım’ın Youtube kanalına konuk oldu. Dolar kuru ile ilgili teknik analizinde Eliot dalga teorisini kullanan Murat Raşit Arslanoğlu dolar kurunun düşüş trendi içerisinde olduğunu öne sürdü. Dolar almak ya da satmak isteyen vatandaşlar için önemli olarak gördüğü seviyeleri açıklayan Arslanoğlu şu ifadeleri kullandı: “Teknik olarak şunu söyleyebilirim; Bence dolar kuru için orta uzun vadede dönük olarak 7.30 – 7. 20 bandını kırdığını görmeniz halinde inat etmemek gerekiyor. 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7.30 – 7.20 bandı çok önemli bir destek aynı zamanda 13 Ağustos 2018’de dolar kurunda 7.2169’u görmüştük. Bu seviye destek olarak çalışıyor. Bu seviyenin de altına inmesi halinde satış baskısı sürecinin daha da hızlanacağı ve açıkçası 6.85 – 6. 60 – 6.50 gibi bir takım seviyelere gerileyebileceği düşüncesindeyim.” Dolar kurunda düşüş hareketinin devam edeceğini tahmin eden Arslanoğlu herhangi bir bahaneyle doların 7.55 TL seviyesini aşılması halinde bu beklentisinin sona ereceğini belirtti.

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