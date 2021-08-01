Dolar alacaklar dikkat! Ezber bozan tahmin geldi

Dolar kuru için ‘Oktay teknik analiz’den piyasa beklentisinin aksine bir yorum geldi. Dolar kurunun önümüzdeki süreçte daha da düşeceğini belirten uzman oldukça dikkat çekici bir tahminde bulundu.

Milli Gazete'nin haberine göre, Fed’in faiz kararı sonrası düşen dolar için bir çok ekonomist yalancı bahar yorumunu yaparken ‘Oktay teknik analiz’ ismiyle yaptığı çalışmaları paylaşan teknik analiz uzmanı dolar kurundaki düşüşün süreceğini öne sürdü. Teknik analiz uzmanı dolar kurunda 7.93 TL’yi göreceğimizi söyledi.

Konuşmasının başında dolar kurunun düşüş nedenlerini açıklayan ‘Oktay teknik analiz’ Dolar kurundaki düşüş öncelikle Fed’den kaynaklandığını belirtti. Dolar kuru için yaptığı çalışmayı ekranlarda paylaşan teknik analiz uzmanı dolar kurunda 7.93 TL rakamına adım adım yaklaşıldığını iddia etti.

Teknik analiz uzmanı ezber bozan 7.93 TL dolar beklentisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Dolar kurunda 8.39 rakamını gördük. Siz de düşünüyorsunuzdur neden dolar düşüyor diye. Öncellikle Fed’den kaynaklanan bir gelişme var. Fed’in faizleri artıramayacak olması ve varlık alım programına son vermemesi üzerine dolarda bu gevşemeyi yaşadığımızı, gelişmekte olan ülkelere para akışının başlayabileceği ihtimaliyi de daha da hızlanacağını ifade etmek gerekir. Burada özellikle içeride siyasi gelişmeler 7.93 TL rakamının gelmesinde önemli olacaktır. Bu seviyeye geldiğimizde yeniden Türkiye’de farklı bir siyasi gelişme olur mu ona bakacağız yoksa 7.93 TL seviyesi önemli bir destek olarak çalışacaktır.

Dolar kurundaki düşüşü temel olarak bu sözlerle açıklayan uzman, teknik açıdan yaptığı çalışmayı da ekranlara getirdi.

Dolar kurunun şuan itibariyle düşüş kanalı içinde hareket ettiğini belirten teknik analiz uzmanı “Burada önemli olan 8.25 TL’deki destekte yani burada tutunacak sonra yeniden yükselişe mi geçecek yoksa altında kapanış yapacak olursa da düşüş devam mı edecek” diye konuştu.