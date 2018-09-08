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Dolar adımı! Swap işlemlerine yeni düzenleme

BDDK, swap işlemleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:40
Dolar adımı! Swap işlemlerine yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) swap işlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bilindiği üzere bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştır. Konu ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda; yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerden, bankaların konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin hesaplamadan muaf tutulması uygun bulunmuştur" denildi.

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:40
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