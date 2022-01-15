'Dolar 9.5 TL olacak, satın' diyen Batırel’den yeni bomba

Dolar ile ilgili öngörüleri çok geçmeden gerçekleşen ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'nin kurtuluş yılına girdiğini belirtti. Hazirandan itibaren enflasyon, kur baskısı ve cari açık probleminin ortadan kalkacağı tahmininde bulunan Batırel, "Göreceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayata geçirdiği yeni ekonomik sistem dünyada bir ilk olacak ve 'Nobel ekonomi ödülü'ne layık görülecek" dedi. İşte son ayların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Batırel'in "Beyler, yazın bunu baş tarafınıza!" deyip Türkiye gazetesinde yazdıkları:

"Yerli yatırımcı ikna oldu, kur korumalı TL mevduat hesabına geçmeye başladı. Yılın ilk haftasında 2,8 milyar dolar sattılar. Bunun 1.6 milyar doları bireysel 1,2 milyar doları tüzel hesaplara ait. Dikkat edin hem vatandaş hem de şirketler birlikte TL’ye dönüyor. Bireysel hesaplar 145,5, tüzel hesaplar 89,9 milyar dolara geriledi. Ayrıca bankalardaki TL hesaplarını kur korumalı hesaba çevrilen tutar 120 milyar lirayı (9 milyar doları) aştı…

Özetle 18 gün içinde toplam 11,8 milyar dolarlık bir geçiş oldu ki bu çok büyük bir başarı…

(...)

Gerçek kişilerin döviz mevduatından dönüşüm oranı yılın ilk haftası itibarıyla %3 seviyesinde... Bu yüzde 20 seviyesine (30 milyar dolara) ulaştığı anda hedef gerçekleşecek…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a halk inanıyor uygulamaya koyduğu sisteme tam destek veriyor. Güven olmasa 11 ayda yurt dışına kaçırılmış 20 milyar dolar ülkeye getirilir miydi? Sadece kasımda 4,5 milyar dolarlık giriş var. İkinci uygulama 3 Ocak’tan itibaren hayata geçti. İhracatçılar yurt dışına sattıkları ürünlerden elde ettikleri dövizin %25’ini Merkez Bankasında TL’ye çevirmeye başladı… Böylece hem kurlar gevşiyor, hem de merkez bankası rezervleri güçleniyor... Yıllık ihracatın 225 milyar dolar olduğu hesap edilecek olursa merkez bankası kasasına 1 yılda 56 milyar dolarlık giriş olacak. 20 Ocak’ta Para Politikası Kurulunun faizleri sabit tutacağı netleşti. Merkez Bankası kararı gereğince 21 Ocak’ta bankalar döviz varlıklarının %10’unu TL’ye çevirecek. Yaklaşık 15 milyar dolar bozdurulacak… 18 Mart’ta ise bunun iki katı 30 milyar dolar TL’ye dönecek…

Turizmden 2022’de 35 milyar dolar gelecek. Bu akım karşısında Türk lirasının kısa süre içinde ne kadar değer kazanacağını düşünebiliyor musunuz? Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi rekor üstüne rekor kırıyor. Kasım’da aylık %3,3, yıllık 11,4 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. İmalat sanayi sektörü %12,5 artışla tam kapasite kullanıldığını gösterdi. Avrupa’da sanayi üretiminin kasımda %1,5 daraldığını yıllık bazda %2,3 arttığı dikkate alınacak olursa Türkiye’de çarkların ne kadar hızlı döndüğü çok daha iyi anlaşılır… Takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 14,66 artarak tarihî zirve yaptı. Beyler, yazın bunu baş tarafınıza!..

Türkiye, kurtuluş yılına girdi… Hazirandan itibaren enflasyon, kur baskısı ve cari açık problemi ortadan kalkacak. Göreceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayata geçirdiği yeni ekonomik sistem dünyada bir ilk olacak “Nobel ekonomi ödülü”ne layık görülecek. Türkiye kazanacak..."